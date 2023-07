Découvrez l’hôtel de ville de Carcassonne lors d’une visite guidée Hôtel de Rolland Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne.

Découvrez l’hôtel de ville de Carcassonne lors d’une visite guidée 16 et 17 septembre Hôtel de Rolland Gratuit. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. Nombre de places limité à 25 personnes.

Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez part à une visite commentée de l’hôtel de ville par une guide conférencière.

Hôtel de Rolland 32 rue Aimé Ramond, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie L’hôtel de Rolland, actuelle mairie de Carcassonne, est une construction du XVIIIe siècle. C’est Jean-François Cavaillès, fils d’un riche marchand-fabricant de Carcassonne, qui fut à l’initiative de ce projet d’envergure. Il acheta quatre maisons et trois écuries qu’il fit démolir et s’entoura, pour la construction, d’artisans reconnus pour leur maîtrise, tels les sculpteurs Barata et fils, auxquels Carcassonne doit sa majestueuse fontaine de la place Carnot : Neptune. Le chantier, débuté en 1746, dura quinze années et coûta 172 000 livres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

