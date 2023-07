Découvrez un hôtel particulier du XVIIIe siècle Hôtel de Rochemore Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Découvrez un hôtel particulier du XVIIIe siècle Hôtel de Rochemore Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Découvrez un hôtel particulier du XVIIIe siècle 16 et 17 septembre Hôtel de Rochemore Gratuit. Entrée libre. Réaménagé au début du XVIIIe siècle, l’hôtel se distingue par sa cage d’escalier monumental et le décor stuqué du plafond. Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir cet hôtel particulier exceptionnel. Hôtel de Rochemore 4 rue de la couronne, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Daté de 1730, l’hôtel Rochemore est un hôtel particulier nîmois chargé d’histoire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Ville de Nîmes Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Hôtel de Rochemore Adresse 4 rue de la couronne, 30000 Nîmes Ville Nîmes Departement Gard Lieu Ville Hôtel de Rochemore Nîmes

Hôtel de Rochemore Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/