Hôtel de Rochechouart – Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 110 rue de Grenelle 75007 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 01 55 55 10 10 http://www.education.gouv.fr http://www.facebook.com/EducationFrance;http://www.twitter.com/EducationFrance Bâti entre 1776 et 1778, au cœur du Faubourg Saint-Germain, l’hôtel de Rochechouart est le siège du ministère chargé de l’Education depuis 1829, moins d’un an après sa création. Depuis près de deux siècles, ces lieux sont le théâtre des discussions et des décisions qui ont permis de bâtir, pierre après pierre, l’école de la République et de donner au système éducatif français sa forme actuelle. Demeure aristocratique avant de devenir le siège du ministère de l’Education, l’hôtel de Rochechouart a connu, depuis le XIXe siècle, des agrandissements et des aménagements successifs qui lui ont donné ses dimensions actuelles avant qu’une dernière restauration, en 2002, ne rende aux façades et aux salons leur aspect d’origine. On y découvre, entres autres: – le grand salon du pur style Louis XVI, bureau du ministre et ancien bureau de Jules Ferry de 1879 à 1883 , où est née l’école républicaine, laïque, gratuite et obligatoire (la pièce a conservée sa décoration d’origine ) – le bureau de Guy de Maupassant, chargé de la correspondance du ministre de 1878 à 1881, où il écrivit sa 1ère nouvelle » Boule de Suif » ; – la galerie des portraits présentant l’ensemble des ministres de 1828 à nos jours. M12 Solférino, M13 Varenne RER C Musée d’Orsay

