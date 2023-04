Le Safari des métiers du numérique Hôtel de Rennes Métropole Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le Safari des métiers du numérique Hôtel de Rennes Métropole, 5 mai 2023, Rennes. Le Safari des métiers du numérique Vendredi 5 mai, 09h00 Hôtel de Rennes Métropole Sur inscription VENDREDI 05 MAI Le Safari des métiers du numérique arrive à Rennes ! Cette première édition est l’événement de lancement du Printemps du Numérique, il vous permettra de participer à de nombreux temps forts : Un forum ouvert pour rencontrer les entreprises et les organismes de formation.

Un point d’animation pour échanger avec les partenaires de l’emploi et découvrir la programmation du Printemps du numérique.

Des ateliers métiers pour s’initier ou expérimenter les métiers du numérique.

Des pitch métiers pour présenter la diversité des métiers.

Un escape game sur les métiers du numérique. Les conférences 9h30 : Plénière d’ouverture

10h30 : La reconversion professionnelle dans le numérique

11h30 : L’inclusion dans le numérique Les focus métiers 14h00 : Les métiers de la cybersécurité

14h30 : Les métiers du développement et du test

15h00 : Les métiers de la data et de l’intelligence artificielle

15h30 : Les métiers du système et réseau

16h00 : Les métiers de la relation client

16h30 : Les métiers du design Les ateliers métiers 11h00 : Initiation au développement informatique

14h00 : Initiation aux méthodes agiles

15h00 : Initiation à la cybersécurité

> JE M'INSCRIS <

Hôtel de Rennes Métropole
4 Avenue Henri Fréville
35207 Rennes

2023-05-05T09:00:00+02:00 – 2023-05-05T17:00:00+02:00

