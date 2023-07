Visite guidée de l’hôtel de région Hôtel de Région Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Visite guidée de l’hôtel de région 16 et 17 septembre Hôtel de Région Durée 1h, départs des visites sam à 14h, 15h, 16h et 17h, dim à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

Hôtel de Région (18e – 20e S)

5, rue Robert Schuman

Visites commentées par des guides conférenciers (Jardin de la Cour d’Honneur, Hall Gambetta, Rue intérieure, Hémicycle, Bureau du Président).

Sam 16 : 14h, 15h, 16h, 17h

Dim 17 : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

Durée : 1h

Hôtel de Région 5 rue Robert-Schuman, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 52 31 81 Ancienne caserne réhabilitée en 2002 pour abriter et regrouper l’ensemble des services de la Région. Partie historique édifié au XVIIIe s.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

