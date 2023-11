Réunion nationale d’information sur l’appel à projets SUDOE Hotel de Région Occitanie Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Réunion nationale d’information sur l’appel à projets SUDOE Hotel de Région Occitanie Montpellier, 8 décembre 2023, Montpellier. Réunion nationale d’information sur l’appel à projets SUDOE Vendredi 8 décembre, 09h45 Hotel de Région Occitanie Sur inscription L’autorité nationale française et les régions partenaires du programme de coopération transnationale Interreg Europe du Sud-ouest (SUDOE), en partenariat avec le secrétariat conjoint du programme, organisent deux réunions nationales d’information dans la perspective de l’appel à projets 2024.

Une première réunion aura lieu ce 1er décembre 2023 à Bordeaux, et une seconde le 8 décembre 2023 à Montpellier.

Une première réunion aura lieu ce 1er décembre 2023 à Bordeaux, et une seconde le 8 décembre 2023 à Montpellier.

Programme de la matinée Hotel de Région Occitanie 201 avenue de la Pompignane, 34000, Montpellier Montpellier 34064 Port Marianne Hérault Occitanie

2023-12-08T09:45:00+01:00 – 2023-12-08T12:00:00+01:00

