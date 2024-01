VERS DES PRODUITS DE SANTÉ DURABLES : enjeux partagés, actions combinées Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, jeudi 18 janvier 2024.

VERS DES PRODUITS DE SANTÉ DURABLES : enjeux partagés, actions combinées ADI Nouvelle-Aquitaine organise une journée dédiée à la transformation environnementale de la santé en région le 18 janvier 2023 à Bordeaux, de 9h00 à 17h00. Jeudi 18 janvier, 09h00 Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T09:00:00+01:00 – 2024-01-18T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-18T09:00:00+01:00 – 2024-01-18T17:00:00+01:00

Il s’agira de donner de la visibilité à des actions terrain par des retours d’expérience et des témoignages inspirants, de favoriser les échanges entre établissements de santé et industriels et de continuer à collaborer sur les enjeux actuels.

Acteurs de la filière santé, vous souhaitez travailler sur votre impact environnemental ? Venez découvrir la dynamique en Nouvelle-Aquitaine et les ambitions nationales sur cette thématique !

Le 18 janvier, nous vous invitons à :

découvrir des actions terrain grâce à des retours d’expérience et des témoignages inspirants

échanger avec d’autres acteurs impliqués dans le cycle de vie du produit de santé, notamment des établissements de santé et des industriels

participer à des ateliers thématiques pour partager vos réflexions et avancer un collectif vers des solutions !

Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine 14 rue François de Sourdis 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Saint-Bruno Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://events.adi-na.fr/produits-sante-durables#bl-84b63103-d994-497b-b3fb-b9fbc4148441 »}]

Santé Transitions

ADI NA