26ème Nocturnes de la Transmission Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, 30 octobre 2023, Bordeaux.

Conférence

17h – 18h30

« Transmettre son entreprise : les écueils à éviter »

Avec les témoignages de 5 chefs d’entreprise

La transmission familiale d’une entreprise artisanale

La cession à un tiers d’une TPE/PME

La transmission à une fondation actionnaire

La transmission en SCOP à ses salariés

La cession d’une exploitation agricole dans le cadre d’un collectif

Rendez-vous BtoB

18h30 – 21h

Rencontres avec des experts, cédants et repreneurs

Venez à la rencontre d’experts en transmission-reprise : conseillers Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture, l’URSCOP, banquiers, avocats, gestionnaires de patrimoine, experts-comptables, assureurs… Profitez aussi des Nocturnes de la Transmission pour échanger avec des cédants ou repreneurs en toute confidentialité.

Cocktail – Buffet dînatoire

Temps d’échange supplémentaire qui permettra de continuer les rencontres entre les participants.

Organisé par la Région Nouvelle Aquitaine et CCI Bordeaux Gironde, en partenariat avec les Chambres de Commerces et d’industries de la Nouvelle-Aquitaine, les Chambres des Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine et les Chambres d’Agricultures de Nouvelle-Aquitaine.

Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine rue francois de sourdis Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine

