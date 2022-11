Conférence Données et Territoires Hôtel de Région Normandie (Rouen) (hémicycle) Rouen Catégories d’évènement: Rouen

La donnée au service des transitions territoriales (Région Normandie) Hôtel de Région Normandie (Rouen) (hémicycle) 5 rue Robert Schuman, 76000 Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 10h00 : Introduction par Julie BARENTON-GUILLAS, Vice-présidente de la Région Normandie

10h10 : Regards Croisés d’Experts – Les enjeux de la donnée dans les territoires

11h15 : Présentation de cas d’usages normands – La donnée au service d’une gestion territoriale optimisée

11h50 : Focus sur deux outils normands – Présentation de la Coordination Régionale de l’Information Géographique en Normandie et du DataLab Normandie

12h20 : Ouverture d’un Appel à Manifestation d’Intérêt « Données et Territoires »

12h30 : Conclusion par Julie BARENTON-GUILLAS, Vice-présidente de la Région Normandie

