« Regards croisés sur la peinture murale en Pays de la Loire d’hier à aujourd’hui » Hôtel de région Nantes, 11 octobre 2023, Nantes.

« Regards croisés sur la peinture murale en Pays de la Loire

d’hier à aujourd’hui » Mercredi 11 octobre, 18h00 Hôtel de région

Avec :

Christian Davy (auteur de La peinture murale dans les Pays de la Loire), Antoine Gripay (Studio Katra) et Cécile Cloutour (Fédération de l’art urbain)

À l’occasion de la parution de l’ouvrage La peinture murale dans les Pays de la Loire écrit par Christian Davy, une table-ronde est proposée pour comprendre les enjeux spatiotemporels de ces oeuvres inscrites dans la région.

Leur grande diversité technique et formelle souligne des contextes de création et usages très variés au fil du temps.

Aujourd’hui, les œuvres picturales continuent de se développer dans les zones citadines et nous questionnent sur leur dialogue possible avec l’espace public et les habitants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

