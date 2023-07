Hôtel de Région des Pays de la Loire – Venez vivre votre patrimoine ! Hôtel de région Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Visites guidées de l’Hôtel de Région par les chercheurs du service patrimoine, croisières avec médiation autour de l’île de Nantes, balades découvertes du patrimoine naturel environnant, découverte architecturale en petites foulées, concerts… Mais aussi de nombreuses animations à l’intérieur du bâtiment. Venez jouer avec votre patrimoine, vous essayer à la peinture murale, à la construction, (re)découvrez votre village préféré, les oeuvres du FRAC (Fond Régional d’Art Contemporain), les réalisations de lycéens inspirées de leur patrimoine environnant et laissez-vous surprendre par le patrimoine ligérien sur le parcours du Région Pays de la Loire Tour.

Les samedi 16 et dimanche 17 septembre, l’Hôtel de Région des Pays de la Loire s’ouvre à tous.

Plus d’infos et réservations sur patrimoine.paysdelaloire.fr

Hôtel de région 1, rue de la Loire, Nantes, 44000 Nantes 44200 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Œuvre des architectes nantais Durand, Ménard et Thibault, cet hôtel abrite depuis 1987 le Conseil régional des Pays de la Loire. Situé sur la pointe est de l'Ile de Nantes, trois des quatre façades entretiennent un rapport direct avec le fleuve. Cet édifice marque un retour aux grandes compositions et aux éléments de vocabulaire de l'architecture classique. Bus, lignes 26, C5, Busway Ligne 4 (Ile de Nantes ou Beaulieu)

