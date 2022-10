Journées de l’Association des personnels de l’Inventaire général (Apig) Hôtel de région, 25 novembre 2022, Nantes.

Réservé aux adhérents de l’APIG et sur inscription auprès de Frédéric Fournis.

Les journées de l’Inventaire se tiendront les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 à Nantes et dans sa région.

Hôtel de région 1 rue de la Loire 44000 Île de Nantes Nantes 44272 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Programme indicatif

Vendredi 25 novembre

9h 30 : accueil et café offert par la Région des Pays de la Loire à l’Hôtel de région, 1 rue de Loire, à Nantes (depuis sortie Gare-Sud, bus C5 direction : Hangar à bananes, arrêt : Pompidou).

10h : salle d’assemblée de l’Hôtel de région (hémicycle) : accueil par Thomas de Moucheron, directeur de la Culture, du sport et des associations, et Julien Boureau, chef du service Patrimoine.

tour de table ; assemblée générale (rapport moral, rapport financier, élections au conseil d’administration) ; discussions sur la vie associative ; échange avec Sophie Cueille, cheffe de la mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel (MIGPC) ; présentation du collectif des photographes et du collectif des dessinateurs-cartographes ; points d’actualité.

12h 30 : buffet offert par la Région des Pays de la Loire dans le grand hall de l’Hôtel de région. Présence d’un stand des éditions 303 (revue et publications de l’Inventaire des Pays de la Loire).

13h 45 : visite du quartier de l’Hôtel de région sous la conduite de Julien Huon, chercheur de l’Inventaire.

14h45 : retour en salle d’assemblée ; débat autour du thème : Les territoires de l’eau à l’Inventaire, introduit par Virginie Serna, de la MIGPC. La place prise par les bords de rivière et de fleuves, les marais, les estuaires et les rivages dans les opérations d’inventaire depuis au moins une dizaine d’années ; comment ces territoires sont-ils abordés ; les axes d’étude retenus ; la prise en compte de la notion du paysage et de son évolution ; la question de la restitution par la cartographie et la topographie ; le regard des photographes sur ces espaces (drone, etc.) ; la valorisation de ces territoires et de leur patrimoine (webdocumentaire, etc.).

Point sur les lieux et heures de rendez-vous pour la suite du programme.

Vers 18h00 : visite de l’Hôtel de région sous la conduite de Léo Noyer-Duplaix, chercheur de l’Inventaire.

Dîner libre, mais une réservation sera faite pour accueillir ceux qui veulent rester ensemble et continuer les échanges (probablement à la brasserie La passerelle de Marcel, en bord de Loire).

Samedi 26 novembre

Matin : rendez-vous à 8h30 devant l’Hôtel de région pour prendre un autocar ; visite de quelques sites du Pays du Vignoble nantais sous la conduite de Rémi Plotard, chercheur associé pour l’Inventaire du Pays du Vignoble nantais.

12h30 : déjeuner (restaurant à déterminer). Comme à l’accoutumée, le repas sera offert par l’Apig à ses adhérents et à ses hôtes.

Après-midi : visite de la Ville de Saint-Nazaire, sous la conduite de Stéphanie Le Lu, chercheuse associée pour l’Inventaire de la Ville de Saint-Nazaire ; possibilité de reprendre le train en direction de Nantes ou de Paris directement à la gare de Saint-Nazaire.

Retour à Nantes vers 19h00 ; dîner libre mais possibilité de dîner ensemble pour ceux qui restent pour la visite du lendemain.

***Dimanche 27 novembre*_

_Pour ceux qui ont la possibilité de rester le dimanche, visite de Clisson et du domaine de la Garenne-Lemot (Gétigné) ; accueil par Pierre Fardel, directeur adjoint de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.



