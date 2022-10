Les labels du patrimoine. Enjeux et perspectives dans les Pays de la Loire Hôtel de région Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les labels du patrimoine. Enjeux et perspectives dans les Pays de la Loire Hôtel de région, 24 novembre 2022, Nantes. Les labels du patrimoine. Enjeux et perspectives dans les Pays de la Loire Jeudi 24 novembre, 09h30 Hôtel de région

Inscription en ligne très prochainement

Les Rencontres régionales du patrimoine vous invite à comprendre comment les labels patrimoniaux peuvent se révéler de formidables leviers de développement des territoires. Hôtel de Région à Nantes. Hôtel de région 1 rue de la Loire 44000 Île de Nantes Nantes 44272 Loire-Atlantique Pays de la Loire Les 50 ans de l’Inventaire général du patrimoine en Pays de la Loire sont l’occasion de s’intéresser au développement économique et touristique de la région. En effet, la compétence de l’Inventaire, dévolue aux Régions depuis 2004, a permis de faire connaître certains territoires qui ont pu bénéficier par la suite d’une reconnaissance, en particulier avec l’attribution d’un ou de plusieurs labels. D’initiative privée ou publique, les labels reflètent l’effort de valorisation des patrimoines et une plus grande responsabilisation des acteurs de terrain. Si chacun possède une démarche et des finalités propres, il conviendra d’en comprendre tous les atouts, les démarches d’obtention, les enjeux et aussi les perspectives pour les protagonistes eux-mêmes et les publics ligériens. Programme à titre indicatif

9h30 Accueil café 10h00 Ouverture des Rencontres régionales du patrimoine

Isabelle LEROY, Vice-présidente de la Région des Pays de la Loire. présidente de la Commission culture, sports, vie associative, bénévolat, solidarités, civisme et égalité hommes femmes. du Conseil régional des Pays de la Loire 10h15 La promotion des labels en matière de patrimoine et d’art de vivre

Martin MALVY, ancien ministre, président de Sites & Cités, et de France. Patrimoines et Territoires d’exception 10h50 Du bon usage du « label » : histoire et mise en contexte de ce marqueur dans le domaine patrimonial

Philippe TANCHOUX, maître de conférences HDR en histoire du droit, Université d’Orléans 11h25 TABLE RONDE

Les labels du patrimoine, un levier de développement des territoires ? 12h25 TEMPS D’ECHANGE PAUSE-DEJEUNER

Visite libre des stands 14h30 TABLE RONDE

La démarche de labellisation : quels objectifs ? Enjeux et perspectives. 15h30 TEMPS D’ECHANGE 15h50 TABLE RONDE

Les labels, quelle visibilité pour les usagers ? 16h50 TEMPS D’ECHANGE 17h Clôture des Rencontres régionales du patrimoine

Alexandre THEBAULT, Conseiller régional délégué à la culture et au patrimoine de la Commission culture, sports, vie associative, bénévolat, solidarités, civisme et égalité hommes femmes du Conseil régional des Pays de la Loire

