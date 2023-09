Comment concilier vie familiale, vie professionnelle et activités bénévoles ? Hôtel de Région Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Comment concilier vie familiale, vie professionnelle et activités bénévoles ?
Samedi 18 novembre, 09h30
Hôtel de Région
gratuit sur inscription

L'uraf organise so colloque annuel autour de la concilaition vie professionelle – vie familiale et engagement associatif.

Hôtel de Région
101 Cr Charlemagne, 69002 Lyon
Lyon 69002 Confluence
Métropole de Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes

2023-11-18T09:30:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

bénévolat – famille – travail – conciliation

