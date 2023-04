Business Summit Auvergne Rhône-Alpes Hotel de Région Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Business Summit Auvergne Rhône-Alpes Hotel de Région, 6 avril 2023, Lyon. Business Summit Auvergne Rhône-Alpes Jeudi 6 avril, 08h30 Hotel de Région Sur inscription Sens du travail et du métier, innovations RH et managériales, marque employeur et difficultés de recrutement, formation, transmission des savoir-faire, transitions digitale et environnementale : autant de sujets au cœur des préoccupations des entreprises.

Le Business Summit, c’est une journée de conférences, tables-rondes et masterclasses destinées à toutes les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes (industrie, service à l’industrie …) mettant en perspective les grandes transformations du monde du travail, ainsi que des rencontres avec les dirigeants d’ETI régionales. Vous êtes dirigeant d’entreprise, manager, responsable ou directeur RH, … ? Participez au Business Summit pour enrichir votre réflexion et trouver des solutions concrètes aux problématiques quotidiennes de votre entreprise. Hotel de Région 1 Esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon Lyon 69002 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.business-summit.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T08:30:00+02:00 – 2023-04-06T16:30:00+02:00

2023-04-06T08:30:00+02:00 – 2023-04-06T16:30:00+02:00 Local La Région Auvergne Rhône-Alpes

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Hotel de Région Adresse 1 Esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Hotel de Région Lyon

Hotel de Région Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Business Summit Auvergne Rhône-Alpes Hotel de Région 2023-04-06 was last modified: by Business Summit Auvergne Rhône-Alpes Hotel de Région Hotel de Région 6 avril 2023 Hotel de Région Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon