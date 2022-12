Commission permanente du vendredi 7 juillet 2023 Hôtel de Région des Pays de la Loire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Commission permanente du vendredi 7 juillet 2023 Hôtel de Région des Pays de la Loire, 7 juillet 2023, Nantes. Commission permanente du vendredi 7 juillet 2023 Vendredi 7 juillet 2023, 09h30 Hôtel de Région des Pays de la Loire Commission permanente Hôtel de Région des Pays de la Loire 1 rue de la Loire, Nantes Île de Nantes Nantes 44272 Loire-Atlantique Pays de la Loire Ordre du jour (sous réserve de modification liée à l’actualité).

Rétroplanning

Renseignements : assemblee@paysdelaloire.fr

Contact : catherine.perrot@paysdelaloire.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T09:30:00+02:00

2023-07-07T13:00:00+02:00 RPDL – Ouest Médias©

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Hôtel de Région des Pays de la Loire Adresse 1 rue de la Loire, Nantes Île de Nantes Ville Nantes lieuville Hôtel de Région des Pays de la Loire Nantes Departement Loire-Atlantique

Hôtel de Région des Pays de la Loire Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Commission permanente du vendredi 7 juillet 2023 Hôtel de Région des Pays de la Loire 2023-07-07 was last modified: by Commission permanente du vendredi 7 juillet 2023 Hôtel de Région des Pays de la Loire Hôtel de Région des Pays de la Loire 7 juillet 2023 Hôtel de Région des Pays de la Loire Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique