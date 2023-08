Exposition Le vivant et le paysage à l’Hôtel de Région Hôtel de Région des Pays de la Loire, 1 rue de la Loire 44 966 NANTES Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Exposition Le vivant et le paysage à l’Hôtel de Région Hôtel de Région des Pays de la Loire, 1 rue de la Loire 44 966 NANTES Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Exposition Le vivant et le paysage à l’Hôtel de Région 16 et 17 septembre Hôtel de Région des Pays de la Loire, 1 rue de la Loire 44 966 NANTES Entrée libre La représentation de la nature dans l’art a été, depuis les années 60, associée à la question de sa préservation. Les artistes conscients de sa fragilité et de l’impact de ses activités, ont très tôt exprimé leurs inquiétudes. Avec les oeuvres de Romain Bernini, Elina Brotherus, Gerard Byrne, Hubert Duprat, Adéola Olagunju Hôtel de Région des Pays de la Loire, 1 rue de la Loire 44 966 NANTES 1 rue de la Loire 44 Nantes Nantes 44272 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 20 50 00 https://www.paysdelaloire.fr/ Collectivité locale, lieu de pouvoir. BUS n°26 arrêt Hôtel de Région Chronobus n°3 et 5 (arrêt Haubans/Pompidou), Station Bicloo, parking CRAPA Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Elina BROTHERUS

latitude longitude 47.210435;-1.523276

