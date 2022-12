Towards a greener Defence: the challenge of sustainable development for European Defence industries Hôtel de Région de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Towards a greener Defence: the challenge of sustainable development for European Defence industries Hôtel de Région de Bordeaux, 24 janvier 2023, Bordeaux. Towards a greener Defence: the challenge of sustainable development for European Defence industries Mardi 24 janvier 2023, 08h00 Hôtel de Région de Bordeaux Cet évènement sera l’occasion pour les acteurs locaux, régionaux et européens d’échanger à propos des défis environnementaux et climatiques auxquels le secteur de la défense fait actuellement face. Hôtel de Région de Bordeaux 14 rue François de Sourdis 33000 Bordeaux Saint-Bruno Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine La Direction générale Défense & Espace (DG DEFIS) de la Commission européenne organise trois à quatre ateliers par an en partenariat avec des régions européennes actives dans le domaine de la défense. En janvier 2023, la Région Nouvelle-Aquitaine, en coopération avec son Agence de développement et d’innovation, Aerocampus Aquitaine, Tarmaq, le Pôle Aerospace Valley, le Pôle AlphaRLH, le Pôle européen de la Céramique, la Chaire Défense & Aérospatial, l’Université de Bordeaux et la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, accueillera à son tour l’un de ces ateliers.

Les discussions porteront sur la mise en œuvre des objectifs du Pacte vert européen dans le secteur de la Défense. Les acteurs publics, académiques et économiques présents, qui viendront de plusieurs pays européens, échangeront à propos des solutions existantes et futures visant à concilier les contraintes inhérentes au secteur de la défense avec la nécessité de développer une activité économique respectueuse des objectifs du Pacte Vert et de la feuille de route régionale NeoTerra. Les trois ateliers seront consacrés au cycle de vie des produits, aux enjeux énergétiques pour la défense et à l’attractivité du secteur et permettront d’échanger sur les innovations envisagées pour atteindre les objectifs de durabilité. La Commission européenne présentera également les opportunités de financements du Fonds européen pour la Défense 2021-2027.

Cet événement prendra place dans le cadre du Réseau européen des régions liées à la défense. Il se tiendra en anglais.

