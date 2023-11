L’énergie citoyenne et locale, l’avenir de la transition énergétique Hôtel de Région Bordeaux, 29 novembre 2023, Bordeaux.

Le laboratoire de recherche TRansitions Energétiques et Environnementales (TREE), qui regroupe des enseignants-chercheurs et des chercheurs de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, organise le mercredi 29 novembre à l’Hôtel de Région à Bordeaux, une soirée spéciale sur la thématique de « L’énergie citoyenne et locale, l’avenir de la transition énergétique ». A partir de 18H, deux conférences à destination d’un public large se succéderont, animées par les Professeurs Tracy-Lynn Field et Jacques Le Cacheux. Les deux experts interviendront pour mettre en lumière des initiatives de communautés d’énergie afin d’appeler à la collaboration et à la construction d’un système énergétique plus fiable, équitable et respectueux de l’environnement.

Hôtel de Région 14 rue François de Sourdis – 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Bruno Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tree.univ-pau.fr/fr/publications-colloques/colloques-conferences/l-energie-citoyenne-et-locale-avenir-de-la-transition-energetique.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T18:00:00+01:00 – 2023-11-29T19:30:00+01:00

