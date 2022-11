Vers une défense plus verte Hôtel de Région Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Vers une défense plus verte
Vendredi 24 février 2023, 09h00
Hôtel de Région

En présentiel – Sur inscription

Conférence européenne sur le défi du développement durable pour les industries européennes de la défense Hôtel de Région 14 rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux Saint-Bruno Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Cette conférence est organisée par la Commission européenne, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, son Agence de développement et d’innovation (ADI) et ses partenaires régionaux. L’objectif principal est d’échanger des points de vue sur l’importance du défi du développement durable pour les industries de défense européennes. L’événement encouragera les participants à échanger sur les meilleures pratiques et à présenter les solutions existantes contribuant au verdissement du secteur et à la mise en œuvre des objectifs du Green Deal, à renforcer les synergies entre les entreprises civiles et de défense, à identifier les besoins de l’industrie et à présenter les programmes européens de soutien à la R&D. L’événement se déroule dans le cadre du Réseau européen des régions liées à la défense.

