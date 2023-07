D’une ancienne abbaye bénédictine à l’hôtel de la région, découvrez l’histoire du lieu et ses expositions Hôtel de Région – ancienne Abbaye Saint-Clément Metz Catégories d’Évènement: Metz

D'une ancienne abbaye bénédictine à l'hôtel de la région, découvrez l'histoire du lieu et ses expositions

16 et 17 septembre

Gratuit. Groupes de 20 personnes maximum. Départ toutes les heures, dernier départ à 17h.

Laissez-vous guider au sein de l'hôtel de la région et de l'ancienne Abbaye Saint-Clément et admirez-en chaque recoin. Durant la visite, vous pourrez voir :

• Le puits des 4 Vertus, dans la cour du Cloître

• L’escalier monumental

• La chapelle de la Congrégation

• La galerie Foch

• La salle des délibérations

• L’exposition photographique « Portraits d’un territoire » réalisée par l’Inventaire général du patrimoine culturel

• L'exposition « La Fab'rik, Fabert du lycée impérial au lycée 4.0. » présentant l'étude du quartier Saint-Vincent de Metz.

Hôtel de Région – ancienne Abbaye Saint-Clément
1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz

L'Hôtel de Région est installé dans l'ancienne abbaye bénédictine Saint-Clément. La plus ancienne mention connue de cette abbaye date de 1099, elle était alors située dans le quartier du Sablon. Mais elle est détruite en 1552 lorsque le duc de Guise décide de raser toutes les constructions situées à l'extérieur des remparts. Les moines se réfugient à l'intérieur de la ville et s'établissent à l'emplacement actuel de l'abbaye. Le couvent est construit de 1669 à 1705. L'église, elle, est bâtie en deux temps, de 1683 à 1685 puis de 1716 et 1737. L'ancien cloître de l'abbaye Saint-Clément offre une élégante polychromie. La chapelle de la Congrégation, située à proximité, est construite en 1857. L'ancienne abbaye est entourée d'un jardin dans lequel se trouve une fontaine de Claude Goutin édifiée en 1985. Elle symbolise les quatre départements lorrains par les pierres utilisées : la pierre de Jaumont pour la Moselle, le calcaire gris de Norroy-lès-Pont-à-Mousson pour la Meurthe-et-Moselle, le calcaire blanc d'Euville pour la Meuse et le grès rose des Vosges.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

