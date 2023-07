Visitez une chapelle de style romano-byzantin Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Châlons-en-Champagne, 16 septembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Visitez une chapelle de style romano-byzantin 16 et 17 septembre Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Gratuit. Entrée libre. Inscription obligatoire. Limité à 25 personnes.

Découvrez une splendide chapelle de style romano-byzantin en lien avec un ancien grand séminaire. Participez à une visite guidée pour découvrir son histoire, son architecture, ses décors et symboles.

Hôtel de Région (ancien grand séminaire) 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Construit par Édouard, puis Jules Deperthes, de 1897 à 1901, l'ancien grand séminaire dédié à la sainte Croix, voulu par Monseigneur Latty, est devenu hôtel de Région en 1988. Composé, selon un plan en H, de trois corps de bâtiment d'égale hauteur, il présente des façades en pierre de taille percées de fenêtres en plein cintre ou d'arcades en rez-de-chaussée, enrichies d'une frise de brique jaune au premier étage et de fenêtres passantes au deuxième. De sa précédente fonction, le vaste bâtiment conserve une splendide chapelle de style romano-byzantin, à trois nefs couvertes de voûtes en pendentif peintes par G. Defretière. Les visiteurs peuvent également y découvrir l'ancienne bibliothèque, le bureau du président de Région dessiné par Henri Ciriani et la salle d'assemblée ornée d'une originale composition d'Olivier Debré.

