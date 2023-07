Forum annuel de l’Uraf 2023 : L’équilibre des Temps Hôtel de Région, 101 Cr Charlemagne, 69002 Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Forum annuel de l'Uraf 2023 : L'équilibre des Temps
Samedi 18 novembre, 09h30
Hôtel de Région, 101 Cr Charlemagne, 69002 Lyon
Entrée libre et ouverte à tous

A vos agendas ! L'Uraf Aura organise son 13e Forum annuel à Lyon le samedi 18 novembre 2023, à l'Hôtel de Région (101 Cr Charlemagne, 69002 Lyon), de 9h30 à 16h.

Le thème sera l’articulation vie familiale, vie professionnelle et activité bénévoles. L’Udaf de la Drôme sera présent et son réseau associatif participera aux tables rondes. Ce forum s’articulera notamment autour de 3 tables rondes : la parentalité des salariés, ennemie des entreprises ? les parcours familiaux à l’épreuve de la vie professionnelle l’engagement bénévole est-il soluble dans le monde du travail ? Avec une quinzaine d’intervenants : militants familiaux, syndicalistes, associatifs, universitaires, employeurs… Hôtel de Région, 101 Cr Charlemagne, 69002 Lyon Hôtel de Région, 69002 Lyon Lyon 69002 Confluence Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn519S_HmWZqxeRhdFLiEHiphnCHGVjF11qsx5XknfnqKTJw/viewform »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

