Marché des connaissances Hôtel de Ragueneau Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Marché des connaissances Hôtel de Ragueneau, 21 janvier 2023, Bordeaux. Marché des connaissances Samedi 21 janvier, 14h00 Hôtel de Ragueneau

Entrée libre et gratuite.

Le marché des connaissances réunira des acteurs locaux de la culture scientifique et technique autour de stands pour proposer des activités tout public. Hôtel de Ragueneau 71 rue du Loup Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Quoi de mieux pour apprendre que de manipuler et expérimenter ? Participez à des activités proposées par des acteurs locaux de la culture scientifique et technique. Aussi, prenez part à des rencontres en tête-à-tête avec des scientifiques pour découvrir leurs recherches et satisfaire votre soif de connaissances ! De 14h00 à 18h00 Structures : INRIA, Cap Terre, Cap Archéo, Les Petits Débrouillards, Bordeaux Neurocampus, Tara Océan, Chaire Reset, Lumineux, Jeunes-Science Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T14:00:00+01:00

2023-01-21T18:00:00+01:00 Association Dealers de science

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hôtel de Ragueneau Adresse 71 rue du Loup Triangle d'Or Ville Bordeaux lieuville Hôtel de Ragueneau Bordeaux Departement Gironde

Hôtel de Ragueneau Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Marché des connaissances Hôtel de Ragueneau 2023-01-21 was last modified: by Marché des connaissances Hôtel de Ragueneau Hôtel de Ragueneau 21 janvier 2023 bordeaux hôtel de Ragueneau Bordeaux

Bordeaux Gironde