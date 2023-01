Conférence débat Hôtel de Ragueneau Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Conférence débat Hôtel de Ragueneau, 17 janvier 2023, Bordeaux. Conférence débat Mardi 17 janvier, 19h00 Hôtel de Ragueneau

Entrée gratuite sur inscription.

Santé(e) ! L’invisibilisation dans la prise en charge de la santé féminine. Hôtel de Ragueneau 71 rue du Loup Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Les différences physiologiques et culturelles de genre ont-elles un impact sur la prise en charge de la santé féminine ? Pourquoi l’autisme est-il plus difficilement diagnostiqué chez les femmes ? Quels sont les freins au diagnostic de l’endométriose ? Venez découvrir les recherches sur ces questions et savourer le buffet d’inauguration de la semaine ! 19 h 00 : discours inauguraux

19 h 15 : conférence et débat

21 h 15 : buffet Seront présentes : Delphine Bauer, journaliste indépendante et co-auteure du livre “Mauvais traitement : pourquoi les femmes sont mal soignées”.

Géraldine Chauvin, gynécologue obstétricienne et coordinatrice de l’Unité fonctionnelle endométriose du CHU de Bordeaux.

Sonia Purgues, sociologue et chargée de missions santé chez France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine

