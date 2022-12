ULTRA HOTTE vol. 2 hôtel de Ragueneau, 16 décembre 2022, Bordeaux.

ULTRA HOTTE vol. 2 16 – 18 décembre hôtel de Ragueneau

prix libre !

3 jours de festivités dédiés à la culture maker

hôtel de Ragueneau 71 rue du Loup Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rendez-vous les 16, 17 et 18 décembre 2022 au sein de l’Hôtel de Ragueneau (71 rue du Loup) à Bordeaux pour un événement qui met la lumière sur la culture maker avec comme fil rouge la culture pop des années 2000. Connecte toi sur MSN pour inviter tes potes et envoyer des Wizz à gogo !

LE MARCHÉ DE NOËL DES MAKERS → hotte-line de Noël en direct dans ta ville !

+ de 20 exposant.e.s makers trié.e.s sur le volet proposeront leurs créations : illustrateurs.trices, designers.euses, céramistes, bédéistes, vêtements upcyclés, broderie et plus encore permettront à tous les budgets de (se) faire plaisir pour Noël (La crème de la crème, mieux que les clips MTV, t’as capté)

DES ATELIERS GRATUITS ET OUVERTS A TOUS.TES

> le Gif rigolo – avec Harry Cature et Harden

> fabrique ta boule de Noël à facettes – avec Pauline Roquefeuil

> About Synth – initiation à la musique modulaire – Pierre Seifer

> conçois ton jouet lumineux – initiation à la soudure – avec les Petits Débrouillards

> autre atelier annoncé très vite !

3 MÈRES NOËL, 1 PHOTOBOOTH ET DES CONTES DE NOËL

Hé oui, c’est comme La Trilogie du Samedi, sauf que c’est tout le weekend ! Alors viens prendre ta meilleure pose auprès des plus jolies des Mères Noël, tout droit sorties de Maison Eclose , avec : Andrea Liqueer (le vendredi), La Dech (le samedi) et Trudie Balls (le dimanche).

Et comme ces trois Super Nanas ne sont pas que des beauty queens, chaque session de photobooth sera précédée d’une demi-heure de lecture de contes, pour petits et grands ! Ici pas de Tom-Tom et Nana, Ratus ou Chair de Poule mais plutôt une selecta spéciale Noël, lue avec amour, of course !

DE LA MUSIQUE

Tu veux faire chauffer tes Buffalo ? On prépare la piste !

> 45 tours mon amour – rock, italo disco, groove

> Boule Jukebox – electro dance – live

> Lelow (collectif Enfant Sauvage)

> DJ Request

DE QUOI SE SUSTENTER

Hotte-dogs, coleslaw, sides, brownies et autres plats 100% maison et concoctés par le Chef Low vous seront servis sur place. Et on n’oublie pas le vin chaud et autres breuvages !

⚠ INFOS PRATIQUES

> L’entrée sur site se fera à prix libre et vaudra pour adhésion à l’association. Une fois sur place, toutes les activités proposées seront gratuites, ouvertes à toustes et sans inscription

> 71 rue du Loup, 33000 Bordeaux

> On te partage le déroulé très bientôt !

> Evénement en partenariat avec : la Mairie de Bordeaux, le Type, Canaille Vintage et Loisirs & technique

Big Bisous Bien Baveux !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T16:00:00+01:00

2022-12-18T18:00:00+01:00

Zone Fluo