Venez à la découverte de l'hôtel préfectoral : façades majestueuses, jardins charmants et salons somptueux

Samedi 16 septembre, 10h00, 11h15, 13h30, 14h45, 16h00

Hôtel de préfecture du Gard

Gratuit. Sur inscription.

Laissez-vous séduire par la découverte des différents éléments de l'hôtel préfectoral : les façades majestueuses, la cour d'honneur, l'escalier prestigieux, les charmants jardins, les bureaux de madame la préfète et de monsieur le secrétaire général, ainsi que les somptueux salons de réception.

Enfin, ne manquez pas de visiter le centre opérationnel départemental pour compléter votre exploration.

Hôtel de préfecture du Gard
10 avenue Feuchères, 30000 Nîmes

Construit à l'époque napoléonienne, c'est l'un des premiers hôtels de préfecture construits en France. Le bâtiment a été construit au XIXe siècle avec une architecture en « U ».

À l’entrée, la cour d’honneur puis le bâtiment avec l’entrée principale des visiteurs et deux pavillons de chaque côté.

À l’arrière du bâtiment se trouve un jardin avec un bassin et des arbres de différentes variétés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

