Belfort Territoire-de-Belfort EUR Il faut attendre le 11 mars 1922 pour que M. Maisonobe soit nommé préfet du Territoire de Belfort. La visite commentée par Jean-Christophe Tamborini, Directeur adjoint des Archives départementales, illustrera l’histoire, l’architecture, le fonctionnement de la préfecture du Territoire de Belfort. Prévoir pièce d’identité. Inscription avant le 21/04.

Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

