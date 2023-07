Exposition : En écho / echoing, au musée Yves Brayer Hôtel de Porcelet Les Baux-de-Provence, 8 mai 2023, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La Nature et le quotidien sont des sources inépuisables d’inspiration pour les artistes. Chacun à sa manière saisit les thèmes qui témoignent de notre temps par une expression singulière..

2023-05-08 fin : 2023-11-13 . EUR.

Hôtel de Porcelet Musée Yves Brayer

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Nature and everyday life are inexhaustible sources of inspiration for artists. Each in his or her own way captures themes that bear witness to our times through singular expression.

La naturaleza y la vida cotidiana son fuentes inagotables de inspiración para los artistas. Cada uno a su manera capta los temas que reflejan nuestro tiempo a través de una expresión singular.

Die Natur und der Alltag sind unerschöpfliche Quellen der Inspiration für Künstler. Jeder greift die Themen unserer Zeit auf seine Weise auf und bringt sie auf einzigartige Weise zum Ausdruck.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme des Baux de Provence