Soirée conviviale en musique HOTEL DE PELLISSIER Visan Catégories d’Évènement: Vaucluse

Visan Soirée conviviale en musique HOTEL DE PELLISSIER Visan, 18 juillet 2023, Visan. Visan,Vaucluse Soirée festive avec le groupe Rock-Pop RADIONEL.

Petite restauration sur place, vins de Visan..

2023-07-18 19:00:00 fin : 2023-07-18 23:30:00. .

HOTEL DE PELLISSIER PLACE DU JEU DE PAUME

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Festive evening with Rock-Pop band RADIONEL.

Snacks on site, Visan wines. Velada festiva con el grupo de rock-pop RADIONEL.

Aperitivos y vinos Visan disponibles. Festlicher Abend mit der Rock-Pop-Band RADIONEL.

