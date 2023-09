MARCHÉ DE NOËL DU CLUB TIFFANY Hôtel de Paris Saint-Avold Catégories d’Évènement: Moselle

Saint-Avold MARCHÉ DE NOËL DU CLUB TIFFANY Hôtel de Paris Saint-Avold, 1 décembre 2023, Saint-Avold. Saint-Avold,Moselle Vente de décorations en verre de couleurs, sujets décoratifs, crèches, bougeoirs… Entrée libre.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 13:00:00 fin : 2023-12-01 17:30:00. 0 EUR.

Hôtel de Paris Rue Hirschauer

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Sale of colored glass decorations, decorative subjects, cribs, candle holders… Free entrance. Venta de adornos de cristal de colores, temas decorativos, cunas, portavelas… La entrada es gratuita. Verkauf von bunten Glasdekorationen, dekorativen Sujets, Krippen, Kerzenhaltern… Freier Eintritt. Mise à jour le 2023-08-31 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Saint-Avold Autres Lieu Hôtel de Paris Adresse Hôtel de Paris Rue Hirschauer Ville Saint-Avold Departement Moselle Lieu Ville Hôtel de Paris Saint-Avold latitude longitude 49.1034528419349;6.70651964596331

Hôtel de Paris Saint-Avold Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-avold/