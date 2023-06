Galerie éphémère d’antiquités et journée d’expertise Hôtel de Normandie Bordeaux, 13 juin 2023, Bordeaux.

Galerie éphémère d’antiquités et journée d’expertise 13 – 16 juin Hôtel de Normandie Entrée libre.

Cette boutique prendra place dans un des plus beaux hôtels du centre de Bordeaux, l’Hôtel de Normandie, et mettra en vente toute sorte d’objets d’art : mobilier, peinture, sculpture, argenterie, horlogerie, art d’Asie, porcelaine, luminaire, verrerie Art Nouveau, Art Déco… du XVIIe au XXe siècle.

Une journée d’expertise ouvrira la galerie le mardi 13 juin 2023 de 10h à 17h, et les futurs vendeurs pourront rencontrer l’acheteuse phare de l’émission Affaire Conclue, Caroline Pons, accompagnée de Christophe Lachaux et Clément Anger.

Cette journée sera un moment de rencontre, d’échange, autour des antiquités, du métier d’antiquaire, de l’émission, mais permettra également aux particuliers de faire expertiser et estimer leurs objets gratuitement, directement dans la galerie éphémère.

Hôtel de Normandie 7 & 9 cours du 30 juillet 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0650981090 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.07.48.56.26 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.60.25.28.63 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T10:00:00+02:00 – 2023-06-13T18:00:00+02:00

2023-06-16T10:00:00+02:00 – 2023-06-16T18:00:00+02:00

expertise antiquités

Juliette Boucherie