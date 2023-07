Boucheron – Visite guidée de l’Hôtel de Nocé Hotel de Nocé -Boucheron Paris Catégorie d’Évènement: Paris Boucheron – Visite guidée de l’Hôtel de Nocé Hotel de Nocé -Boucheron Paris, 16 septembre 2023, Paris. Boucheron – Visite guidée de l’Hôtel de Nocé 16 et 17 septembre Hotel de Nocé -Boucheron Entrée sur inscription en ligne dans la limite des places disponibles – Billet et pièce d’identité exigés à l’entrée / Inscriptions à partir du 24 juillet À l’occasion de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, la maison Boucheron ouvre, de manière exceptionnelle, les portes de sa boutique historique située dans l’Hôtel de Nocé au 26, place Vendôme à Paris. Au cours de votre visite, vous découvrirez les trois étages principaux de l’hôtel particulier comprenant la boutique, la bibliothèque et l’appartement privé en compagnie des membres de l’équipe Patrimoine de Boucheron. Vous pourrez admirer les bijoux de la collection privée Boucheron et rencontrer des membres de l’atelier de la maison Boucheron (joaillier, sertisseur, polisseur). ⚠ Les inscriptions seront ouvertes du lundi 24 juillet 2023 à 9h jusqu’au vendredi 8 septembre 2023 à 23h sur le lien suivant : https://www.universe.com/events/journes-europennes-du-patrimoine-2023-boucheron-tickets-H0V8WL INFORMATIONS IMPORTANTES : Les visites sont en français

La durée d’une visite est de 1h30 (1h15 pour le dernier créneau de la journée)

Le parcours de visite comprend des marches et des escaliers

La visite est gratuite

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

