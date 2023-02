Le Vitrail Domestique: La Couleur au Quotidien Hôtel de Montulé Dreux Catégories d’Évènement: Dreux

Le Vitrail Domestique: La Couleur au Quotidien Hôtel de Montulé, 1 avril 2023, Dreux. Le Vitrail Domestique: La Couleur au Quotidien 1 et 2 avril Hôtel de Montulé Présentation et démonstration du vitrail sous forme domestique Hôtel de Montulé 18 rue Rotrou 28100 Dreux Centre-Ville Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Le Vitrail Domestique La couleur au quotidien L’atelier Joly Vitrail vous présente le vitrail domestique, ou comment redécouvrir le vitrail sous un aspect plus mobilier.

Plusieurs oeuvres seront exposées ainsi que certaines disponibles à la vente. L’atelier pourra vous donner des explications sur la création et la restauration de ce type d’objets et comment ils permettent d’ajouter de la couleur dans un intérieur.

Pour compléter ces explications, il y aura des démonstrations de la technique même de l’art du vitrail destiné au mobilier et la maison.

