Théâtre : Justice Hôtel de Ménoc Melle, 24 septembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Théâtre : Justice

De Samantha Marcowic

Par Le Hérisson Volant – mise en scène : Hervé Guérande Imbert

Le 24 septembre à 15h30 à l’Hôtel de Ménoc à Melle

La parole est à la Justice !

Réservations au 06 48 93 74 25.

Hôtel de Ménoc Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Theater : Justice

By Samantha Marcowic

By Le Hérisson Volant – directed by Hervé Guérande Imbert

September 24 at 3:30pm at Hôtel de Ménoc in Melle

Justice has its say!

Reservations on 06 48 93 74 25

Teatro : Justicia

Por Samantha Marcowic

De Le Hérisson Volant – dirigida por Hervé Guérande Imbert

24 de septiembre a las 15.30 h en el Hôtel de Ménoc de Melle

¡Que hable la Justicia!

Reservas en el 06 48 93 74 25

Theater: Justiz

Von Samantha Marcowic

Von Le Hérisson Volant – Regie: Hervé Guérande Imbert

Am 24. September um 15.30 Uhr im Hôtel de Ménoc in Melle

Das Wort hat die Justiz!

Reservierungen unter 06 48 93 74 25

