Saint-Symphorien-d'Ozon Visite guidée de l’hôtel de ville – ancien hôtel de Melat Hôtel de Melat (actuel hôtel de ville) Saint-Symphorien-d’Ozon, 16 septembre 2023, Saint-Symphorien-d'Ozon. Visite guidée de l’hôtel de ville – ancien hôtel de Melat Samedi 16 septembre, 16h30 Hôtel de Melat (actuel hôtel de ville) Entrée libre Ancien hôtel particulier de style Louis XVI avec 2 ailes en retour d’angle sur cour d’honneur. Une balustrade couronne les 2 façades principales. L’intérieur comporte des décors d’origine dans le corps central : cailloutis, faux marbres, lambris, gypseries. Hôtel de Melat (actuel hôtel de ville) 24 rue Centrale 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon Saint-Symphorien-d’Ozon 69360 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 02 36 36 http://www.saintsymphoriendozon.fr Ancien hôtel particulier de style Louis XVI avec 2 ailes en retour d’angle sur cour d’honneur. Une balustrade couronne les 2 façades principales. L’intérieur offre des décors d’origine dans le corps central : cailloutis, faux marbres, lambris et gypseries. TCL Bus 39 : Solaize, La Croix-Rouge; Cars du Rhône Bus 179 Champ de Mars Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Rhône, Saint-Symphorien-d'Ozon

