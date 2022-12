Petit déjeuner de la majorité en présence de la Première ministre Hôtel de Matignon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Petit déjeuner de la majorité en présence de la Première ministre Hôtel de Matignon, 29 novembre 2022, Paris. Petit déjeuner de la majorité en présence de la Première ministre Mardi 29 novembre, 08h00 Hôtel de Matignon Petit déjeuner de la majorité en présence de la Première ministre Hôtel de Matignon Matignon, Paris Paris 75008 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T08:00:00+01:00

2022-11-29T09:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Hôtel de Matignon Adresse Matignon, Paris Ville Paris lieuville Hôtel de Matignon Paris Departement Paris

Hôtel de Matignon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Petit déjeuner de la majorité en présence de la Première ministre Hôtel de Matignon 2022-11-29 was last modified: by Petit déjeuner de la majorité en présence de la Première ministre Hôtel de Matignon Hôtel de Matignon 29 novembre 2022 Hôtel de Matignon Paris Paris

Paris Paris