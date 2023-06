Ouverture exceptionnelle de l’hôtel particulier de la Région Grand Est Hôtel de Marisy Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Ouverture exceptionnelle de l’hôtel particulier de la Région Grand Est Samedi 16 septembre, 09h00, 13h30 Hôtel de Marisy Gratuit. Sans inscription.

Visitez l’Hôtel de Marisy (Région Grand Est – Maison de la Région de Troyes) à l’occasion d’une ouverture exceptionnelle.

Assistez à une visite guidée des lieux par petits groupes.

Les compétences de la Région Grand Est seront mises en avant sous forme de mini-interventions.

Hôtel de Marisy 9 rue Charbonnet, 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier Saint-Jean Aube Grand Est 03 26 70 74 15 http://www.grandest.fr/ Cet Hôtel particulier, chef-d’œuvre de la Renaissance remanié au XIXe siècle par un élève d’Eugène Viollet le Duc, est reconnaissable à sa jolie tourelle d’angle en encorbellement, avec de petites figurines sculptées.

Il se trouve à l’angle des rues Charbonnet et des Quinze-Vingts et porte sur son socle trois blasons : ceux de François de Marisy, de son épouse Michelle de Mollé et de sa mère Isabeau de Lamprémont. La façade, rue Charbonnet, est percée d’une porte cochère à pilastres, surmontée d’une fenêtre triple. Les fenêtres sont protégées par une ferronnerie de style hispanique en fil tordu au marteau.

Aujourd’hui, le lieu accueille la Maison de la Région de Troyes. A l’angle de la rue des Quinze-Vingts et de la rue Charbonnet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Région Grand Est – Maison de la Région de Troyes