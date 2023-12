Sur les traces d’Aliénor Hôtel de Lunzun Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Sur les traces d’Aliénor Vendredi 15 décembre, 18h00 Hôtel de Lunzun Entrée libre, sur inscription obligatoire

Début : 2023-12-15T18:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:00:00+01:00

Fin : 2023-12-15T18:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:00:00+01:00

Aliénor, duchesse d’Aquitaine, successivement reine de France et reine d’Angleterre, est la petite-fille du plus ancien troubadour connu, Guillaume IX d’Aquitaine. Elle transmet aux cours du nord l’héritage d’une des cultures les plus raffinées du 12e siècle : le grand art de la fin’ amor. La chanson courtoise va prendre son essor et s’épanouir dans le nord de la France : Thibaut de Champagne, son arrière petit-fils, en sera l’un des plus prestigieux représentants, trouvère reconnu par Dante comme l’un des « poètes illustres » de son temps. Un voyage en chansons dans la France des 12e et 13e siècles

Concert dans le cadre du Colloque Les émotions musicales dans la culture médiévale, Effets de la musique sur les corps et les âmes

Hôtel de Lunzun 17 Quai d’Anjou, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Île-de-France