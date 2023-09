Cet évènement est passé « Les Ombres », une mini-tournée de concert dans des hôtels particuliers Hôtel de Lunas Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

« Les Ombres », une mini-tournée de concert dans des hôtels particuliers

Samedi 16 septembre, 15h00
Hôtel de Lunas
Montpellier

Gratuit. Sur inscription.

Deux musiciens de l'ensemble des Ombres reviennent aux fondamentaux avec ce programme qui invite dans la ronde leurs compositeurs de cœur. François Couperin en éclaireur convie la dynastie Bach, père et fils, le poète Purcell, le coloriste Rameau et le génie de l'opéra, Mozart, dans un florilège de transcriptions inédites.

Retrouvez les autres concerts du groupe durant le week-end à l'hôtel d'Aurès, à l'hôtel Baschy-du-Cayla et à l'hôtel de Cambacérès !

Hôtel de Lunas
10 rue de la Valfère, 34000 Montpellier

Une première grande maison donnant sur le chemin des remparts est construite en 1550. Le bâtiment est transformé à partir de 1671, puis agrandi et remis au goût du jour en 1707, avant qu'Antoine-Jean Viel de Lunas n'en fasse l'acquisition en 1737. L'emprise de l'hôtel est encore étendue au démantèlement des remparts à la Révolution. À nouveau remanié par Félix Sabatier au milieu du XIXe siècle, l'ensemble est légué aux monuments nationaux en 1974.

