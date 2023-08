Visites de l’Hôtel de Limur et animations Hôtel de Limur Vannes, 16 septembre 2023, Vannes.

Renseignements 02 97 44 52 02 – Inscription sur place le jour même.

Construit à la fin du XVIIe siècle, l’Hôtel de Limur offre un décor repensé au fil du temps par ses propriétaires successifs. Une découverte de cet édifice remarquablement restauré qui abrite aujourd’hui le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Vannes et le VEMI, centre de musique ancienne. Des animations tout le week-end pour découvrir les dispositifs ludiques du centre d’interprétation et visiter l’Hôtel de Limur de la cave au grenier !

Visites guidées

le samedi et le dimanche à 10h, 11h, 12h

Jeux pour tout âge

En extérieur avec des briques géantes de construction. En intérieur des jeux de société : le timeline sur le thème du sport dans l’agglomération ou encore coloriage, carte pop-up…

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Visites flash

Visites guidées par les médiateurs : Poivre et sel / Pierre, bois, béton / Limur, quel chantier !

Samedi et dimanche, visites de 20 minutes, à 10h30, 11h30, 14h30 et 16h

Le Petit et Grand Limur

Un parcours pour s’initier à l’histoire de l’hôtel de Limur avec un guide conférencier et une découverte de l’hôtel de Penvern, qui abrite l’Union départementale de l’architecture et du patrimoine, en compagnie de l’Architecte des bâtiments de France, Olivier Curt.

Samedi de 14h à 18h

Hôtel de Limur 31 rue Thiers, 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 02 97 01 64 00 Construit dans les années 1680, pour le chanoine Raymond Le Doux, l'hôtel de Limur ne porte pas le nom de son commanditaire mais celui d'un de ses propriétaires du 19e siècle, Charles de Limur dont la famille y demeure jusqu'en 1947.

Bâti en fond de cour, l’hôtel de plan rectangulaire se compose d’un corps de logis principal doublé en profondeur pour accueillir un exceptionnel escalier monumental en pierre, et d’une aile en retour au sud-ouest. Les bandeaux d’étage en calcaire soulignent l’élévation à quatre niveaux.

La façade présente cinq travées régulièrement espacées ; les fenêtres pour certaines ornées de mascarons au niveau des linteaux s’amenuisent au fur et à mesure des étages, suivant les usages en vigueur au 17e siècle. Nulle trace dans les archives du nom de l´architecte ; en revanche, la documentation existante permet de dater approximativement la fin des travaux en 1687.

Classé monument historique en 1993, l’édifice a bénéficié de travaux de restauration et de réhabilitation conséquents au cours de ces dix dernières années.

Ville de Vannes