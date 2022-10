Visite guidée « Habiter au XVIIIe versus habiter au XXIe un monument historique » Hôtel de Lespinay de Beaumont Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Visite guidée « Habiter au XVIIIe versus habiter au XXIe un monument historique » Hôtel de Lespinay de Beaumont, 16 octobre 2022, Fontenay-le-Comte. Visite guidée « Habiter au XVIIIe versus habiter au XXIe un monument historique » Dimanche 16 octobre, 17h00 Hôtel de Lespinay de Beaumont

Groupe de 20 personnes maximum – Durée 1 heure – Inscription conseillée

Journées nationales de l’architecture Hôtel de Lespinay de Beaumont 1 imp Mouillebert 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire Parkings place Viète et centre-ville.

https://www.wivisites.com/monument_details?site=8f9973ae-9b76-43f5-8779-dddff5ef1f83 Hôtel particulier urbain aristocratique du XVIIIe siècle, ancienne usine de cycles et motocycles puis de transformateurs, réhabilité en habitat. Une visite guidée thématique inédite, partant de la présentation de l’hôtel particulier aristocratique sur rue, pour s’achever en attique au-dessus des toits de la Ville haute, dans l’immeuble réhabilité.

Les parties communes inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (façade, hall, vestibule, escalier d’honneur, cour d’honneur) rappellent le faste de l’habitat noble du XVIIIe siècle. Aujourd’hui, la rénovation de l’immeuble vient ancrer ce vaisseau de pierre dans la vie moderne du XXIe siècle.

Les derniers travaux, et ceux encore en cours en parties privatives, permettent de corriger petit à petit les errances architecturales, anciennes ou modernes, pour rétablir l’élégance sobre et le charme originel d’une grande demeure au service de ses contemporains. Cette présentation par un cheminement historique et le récit de l’évolution de l’immeuble au fil des siècles et de la vie de la cité, permet de découvrir une histoire de pierres, et au-delà une histoire de bâtisseurs que l’on n’arrête pas de redécouvrir, parfois derrière une cloison …

