Visite commentée Hôtel de la Vieille Intendance – Tribunal Administratif Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Visite commentée Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Hôtel de la Vieille Intendance – Tribunal Administratif

Une visite patrimoniale des lieux et la présentation de l’institution qui l’occupe aujourd’hui. Elle permettra également de présenter au public la juridiction administrative permettant à tout citoyen de contester à l’échelon local les décisions de l’administration ou de faire valoir ses droits.

Hôtel de la Vieille Intendance – Tribunal Administratif 28 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 77 59 00 http://orleans.tribunal-administratif.fr Ancien hôtel particulier du XVIe siècle, construit en brique et pierre, abritant actuellement le tribunal administratif d’Orléans. On y trouve une façade sur cour, une salle des Gardes, un escalier d’honneur, une façade sur parc et des salles d’audiences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Tribunal administratif d’Orléans