Terre et Bois à la Tourette Hôtel de la Tourette Tournon-sur-Rhône

Tournon-sur-Rhône

Terre et Bois à la Tourette Hôtel de la Tourette, 27 mars 2023, Tournon-sur-Rhône. Terre et Bois à la Tourette 27 mars – 2 avril Hôtel de la Tourette EXPOSITION AUTOUR DE LA TERRE ET DU BOIS DU 28 MARS AU 2 AVRIL.

DEMONSTRATIONS DE TOURNAGE sur BOIS ET ATELIER PETIT PERSONNAGE et animaux en BOIS ….LE WEEK-END

TOUS PUBLICS

un circuit dans toute la ville de Tournon sur Rhône vous sera proposé à partir de l’Hotel de la Tourette le 1 et 2 avril…sans oublier le Carré des créateurs ou vous trouverez les bijoux d’isabelle, les chapeaux de julie , les couteaux de jean-jacques et toujours plus d’une vingtaine de créateurs autour d’un beau circuit :Métiers d’Art. Hôtel de la Tourette 2 Place Saint Julien Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.metiers-dumonde.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 bois terre LIBRE DE DROIT

