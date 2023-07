Visites guidées Hôtel de la Sous-Préfecture Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Visites guidées Hôtel de la Sous-Préfecture Vendôme, 16 septembre 2023, Vendôme. Visites guidées Samedi 16 septembre, 09h30, 11h00 Hôtel de la Sous-Préfecture Limitées à 20 personnes. Réservations préalables obligatoires (au plus tard le mercredi 13 septembre).

Merci de se munir de votre pièce d’identité, le jour-même de la visite. Visites guidées de l’hôtel de la Sous-Préfecture conduites par un guide conférencier. Hôtel de la Sous-Préfecture 8 place Saint-Martin, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 41 89 »}] Ancien hôtel particulier de Prunelé, fin du XVIIIe siècle, devenu hôtel de la sous-préfecture en 1853. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Sous-Préfecture

