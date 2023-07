Visite guidée de l’hôtel préfectoral Hôtel de la préfecture Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Visite guidée de l'hôtel préfectoral

Dimanche 17 septembre, 09h00
Hôtel de la préfecture
Sur inscription

La préfecture ouvre ses portes au public pour des visites de l'hôtel préfectoral.

Hôtel de la préfecture
Place Roger Salengro, 44000 Nantes
Nantes 44000 Loire-Atlantique
Pays de la Loire

Créée par les Ducs à la fin du 14e s., la Chambre des Comptes de Bretagne, ruinée, est reconstruite par Jean Baptiste Ceineray entre 1762 et 1781 dans le cadre du plan d'embellissement de la ville.

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:45:00+02:00

Nantes
Loire-Atlantique

