Visite guidée de l’hôtel de la préfecture Hôtel de la Préfecture Mâcon, 16 septembre 2023, Mâcon.

Visite guidée de l’hôtel de la préfecture 16 et 17 septembre Hôtel de la Préfecture Inscription par téléphone ou courriel en indiquant le nom des visiteurs et l’horaire souhaité.

L’hôtel de la préfecture occupe l’ancien palais épiscopal de Mâcon, siège de l’évêché, construit de 1618 à 1631. Les évêques de Mâcon ont résidé dans ce bâtiment jusqu’à la Révolution.

Après la suppression de l’évêché de Mâcon, le bâtiment est acquis en 1791 par l’administration départementale, et c’est en 1800 que la préfecture s’y installe.

Les visiteurs pourront découvrir les salons de réception de l’hôtel de la préfecture, ses peintures et son mobilier, accompagnés de guides qui expliqueront l’histoire et l’architecture du bâtiment. Profitez de visites guidées du bâtiment, des jardins et du bureau du préfet, mais aussi de vidéos et d’une exposition. C’est l’occasion de jouer au « cherche et trouve » pour les enfants et de participer à un quiz pour les adultes avec un livre à gagner.

Samedi et dimanche de 10h à 12h15 et de 13h30 à 15h45, tous les quarts d’heure.

Hôtel de la Préfecture 196 rue de Strasbourg 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « pref-communication@saone-et-loire.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 85 21 82 33 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

© Hôtel de la préfecture