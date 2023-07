Hôtel et parc de la préfecture du Pas-de-Calais Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais Arras Catégories d’Évènement: Arras

Pas-de-Calais Hôtel et parc de la préfecture du Pas-de-Calais Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais Arras, 17 septembre 2023, Arras. Hôtel et parc de la préfecture du Pas-de-Calais Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais Visite de la cour d’honneur, de l’hôtel (hall, salle à manger, salon, bureau du préfet), du parc, du potager. Accès à l’ancienne salle des séances du conseil général.

Animations supplémentaires :

Jeux anciens. Jeu de piste pour les moins de 12 ans. Concours photo ouvert à tous. Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais Place de la Préfecture – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 21 20 11 http://www.pas-de-calais.gouv.fr http://www.facebook.com/prefetpasdecalais;http://twitter.com/prefet62 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

