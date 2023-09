L’hôtel de Ruberso, préfecture de région Hôtel de la préfecture de région Bretagne Rennes, 16 septembre 2023, Rennes.

L’hôtel de Ruberso, préfecture de région Samedi 16 septembre, 09h30, 14h00 Hôtel de la préfecture de région Bretagne Sur inscription – 10 personnes par créneau

Construit vers 1720 pour le sénéchal de Rennes, puis siège de l’intendance de Bretagne de 1770 à la Révolution, l’hôtel de Ruberso devient dès l’Empire la résidence du Préfet. L’édifice, qui conserve jusqu’au milieu du XIXe son plan en équerre et une physionomie sobre est totalement métamorphosé vers 1875, pour revêtir l’aspect d’un bâtiment officiel.

Hôtel de la préfecture de région Bretagne 1, rue Martenot, 35000, Rennes Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Métro Sainte-Anne (lignes a et b)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Préfecture d’Ille-et-Vilaine