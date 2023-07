Visites guidées de la résidence préfectorale et du Château Raoul Hôtel de la Préfecture Châteauroux, 16 septembre 2023, Châteauroux.

Visites guidées de la résidence préfectorale et du Château Raoul 16 et 17 septembre Hôtel de la Préfecture Prévoir de s’inscrire sur le site de l’office de tourisme de Châteauroux

Cette année encore, le château Raoul et la résidence préfectorale ouvriront leurs portes aux visiteurs !

Les équipes de l’office de tourisme de Châteauroux-Métropole et des archives départementales proposeront des visites guidées de la résidence préfectorale et du Château Raoul samedi et dimanche.

Durée de la visite : 45 minutes

Départs à 10h, 10h45, 11h30, 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h.

Hôtel de la Préfecture Place de la Victoire et des Alliés 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 02 54 34 10 74 http://www.indre.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateauroux-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 54 34 10 74 »}] Bâtiment de style néo-classique (achevé en 1826), rectangulaire, construit sur une terrasse surplombant l’Indre, à proximité du Château Raoul.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

